TSB Gmünd: Zu Gast beim Drittletzten

Der Kader des Handball-​Oberligisten TSB Gmünd ist fast wieder komplett und kann in den verbleibenden acht Spielen die beste Platzierung der eigenen Oberliga-​Historie erreichen. Dafür müssen am Sonntag (17 Uhr) beim Drittletzten TSV Zizishausen zwei weitere Auswärtspunkte her.

Donnerstag, 31. März 2022

Die beiden Aufstiegsplätze – aktuell stehen dort die SG Köndringen/​Teningen (35:7 Punkte) und der TVS Baden-​Baden (31:11) – sind für den TSB (28:16) realistisch betrachtet außer Reichweite. Platz drei ist wohl das Maximum – es wäre gleichzeitig die beste Platzierung in der Gmünder Oberliga-​Historie.



Trainer Dragos Oprea: „Unser Ziel war von Anfang an, den Klassenerhalt zu schaffen. Dahinter können wir mittlerweile einen Haken setzen, geben uns damit aber auf gar keinen Fall zufrieden.“ In dieser Saison sei noch sehr viel möglich, „doch wir haben sehr spannende Aufgaben vor uns.“





Warum Oprea damit in erster Linie die Hürde TSV Zizishausen meint, lesen Sie im Vorbericht von Nico Schoch in der Rems-​Zeitung vom 1. April.



