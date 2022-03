Waldstetter Brücke: Ärger um Umleitung der Fußgänger

Foto: privat

Schnell fahrende Autos, kein sicherer Übergang für Kinder: Linkenstadtrat Andreas Dionyssiotis kritisiert die derzeitige Umleitung im Gemeinderat. Bürgermeister Baron: Jeder muss Umweg in Kauf nehmen

Donnerstag, 31. März 2022

Thorsten Vaas

22 Sekunden Lesedauer







Was die Stadt darauf antwortet und warum sie die Umleitung nochmals prüfen will, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.





Nicht nur die Autofahrer müssen derzeit mit einem Umweg leben, sondern auch die Fußgänger. Das Problem: Die gesperrte Waldstetter Torbrücke ist auch Schulweg. Also, wie sollen Kinder zum Beispiel die Canisiusschule sicher erreichen?

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



130 Aufrufe

90 Wörter

27 Minuten Online



Beitrag teilen