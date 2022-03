Unendlich müde: Die ersten Geflüchteten sind in Gmünd angekommen

Foto: rawi

Die Ukrainer werden auf dem Schönblick seit Mittwochabend versorgt und betreut. „Sie können hier abends einschlafen in dem Wissen, dass sie sicher sind“, sagt Gmünds Erster Bürgermeister Christian Baron

Freitag, 04. März 2022

Alexander Gässler

27 Sekunden Lesedauer







Wie die ersten Geflüchteten aus der Ukraine begrüßt wurden, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Die Gedanken sind bei ihren Liebsten in Luzk, einer 210 000-​Einwohner-​Stadt in der Westukraine. Unendlich müde seien sie gewesen, erzählen sie nach einer dreitägigen Fahrt heraus aus ihrem eigenen, vom Krieg so sehr gebeutelten Land über Polen nach Deutschland. Seit Mittwochabend sind die ersten Flüchtenden auf dem Schwäbisch Gmünder Schönblick angekommen – und zeigen sich zutiefst dankbar für diese Rettung.

