Unterkünfte für Menschen aus der Ukraine weiter gesucht

Am Mittwoch kamen die ersten Geflüchteten aus der Ukraine auf dem Gmünder Schönblick an. Foto: astavi

Der Landkreis will kurzfristig 300 bis 400 Plätze für Geflüchtete in größeren Einheiten schaffen. Unter anderem fasst er das ehemalige Wohnheim für Galvaniseure in Schwäbisch Gmünd ins Auge.

Samstag, 05. März 2022

Alexander Gässler

Wie viele Menschen den Ostalbkreis erreichen werden, mag der Landrat nicht prognostizieren. So schlimm die Situation in der Ukraine sei, so groß sei die Bereitschaft zu helfen – auch auf der Ostalb. „Es ist ein großes Bedürfnis da, helfen zu wollen. Das habe ich noch nie erlebt“, sagt Joachim Bläse.





