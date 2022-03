Die Angst bleibt noch lange in den Köpfen

Foto: rawi

Ivanka und Sergej und ihre drei Kinder konnten die Ukraine verlassen und haben auf dem Schwäbisch Gmünder Schönblick Zuflucht gefunden. So geht es der Familie gerade.

Sonntag, 06. März 2022

Alexander Gässler

32 Sekunden Lesedauer







Wie es der jungen Familie geht und was sie erlebt hat, lesen sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



Der Blick in die Augen der Mutter zeigt es deutlich: Noch sitzt die Furcht tief in ihr. Andererseits ist der 30-​jährigen Ivanka anzusehen, wie glücklich sie ist, dass ihr mit ihrem Mann Sergej und ihren drei Kindern (3, 5 und 7 Jahre alt) die Flucht aus dem Kriegsgebiet geglückt ist. Die junge Familie ließ alles hinter sich, um als Betreuer die Menschen mit Behinderung zu unterstützen, die wenige Tage nach der russischen Invasion den Weg über Polen nach Deutschland in das Christliche Gästezentrum fanden.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



445 Aufrufe

131 Wörter

55 Minuten Online



Beitrag teilen