Haushaltsberatungen unter erschwerten Bedingungen

An diesem Mittwoch nehmen die Fraktionen des Gmünder Gemeinderats Stellung zum Doppelhaushalt 2022/​2023. Man darf gespannt sein, welche Schwerpunkte sie angesichts des Krieges in der Ukraine setzen

Sonntag, 06. März 2022

Alexander Gässler

Welchen Einfluss der Krieg auf die städtische Finanzplanung haben könnte, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



„Für eine Politik mit menschlichem Antlitz“: So hat OB Richard Arnold seine Haushaltsrede vom 9. Februar überschrieben. Er sprach von einem „Beben im Energiebereich“. Außerdem über eine „akute Inflationsgefahr“, die vor allem die kleinen Leute treffe. Das hat sich durch den Krieg in der Ukraine verstärkt. Zu spüren täglich an der Tankstelle. Nie war der Liter Benzin so teuer wie heute.

