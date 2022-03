Alkohol im Spiel: 68-​Jährige verursacht in Mutlangen einen Unfall

Zu viel Alkohol im Blut war der Grund, weshalb eine 68-​Jährige am Sonntag in Mutlangen zu weit links gefahren ist. In der Rosensteinstraße prallte sie gegen ein Fahrzeug.

Montag, 07. März 2022

Nicole Beuther

Am Sonntag gegen 3 Uhr wollte eine 68-​jährige Frau mit ihrem Mercedes in der Rosensteinstraße rechts abbiegen. Vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung kam sie hierbei zu weit nach links und prallte gegen ein Fahrzeug, welches dort am Straßenrand geparkt war. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt. Zudem wurde sie in ein Krankenhaus zu einer Blutentnahme gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

