Eis-​Arena 2022: Stadt zieht positive Bilanz

Foto: zi

Die Eis-​Arena 2022 war eine besondere – auf gleich zwei Arten. Zum einen fand sie unter Corona-​Bedingungen statt, zum anderen kam erstmals neueste Technologie zum Einsatz. Die Stadtverwaltung zieht eine rundum positive Bilanz.

Montag, 07. März 2022

Sarah Fleischer

55 Sekunden Lesedauer



8300 Besucherinnen und Besucher in 51 Tagen — damit sei die Eis-​Arena 2022 die bislang erfolgreichste gewesen, resümiert Robert Frank von der Tourismus und Marketing GmbH Schwäbisch Gmünd. Die Eis-​Arena 2020 war zwar sieben Tage länger geöffnet, zog aber ähnlich viele Besucher an. Besonders in den Faschingsferien vergangene Woche sei noch einmal viel Betrieb gewesen, erzählt Frank. „Wir hatten den gesamten Zeitraum über insgesamt 35 Schulklassen da“, ergänt Pressesprecher Markus Herrmann. „Der Wintersporttag musste ja ausfallen, aber besonders die Schulen in der Innenstadt haben dann auch mal den Sportunterricht auf die Eisbahn verlegt.“ Damit wäre auch das erklärte Ziel von Oberbürgermeister Richard Arnold erreicht: Er hatte für die Eis-​Arena plädiert, um besonders Kindern und Jugendlichen trotz Pandemie ein Freizeitangebot zu machen.



Auch das synthetische Eis, das zu Beginn noch für einige Skepsis sorgte, konnte die meisten Eisläufer überzeugen. „Es ist eine andere Art von Eislaufen“, beschreibt Arnold. „Aber sie ist nicht besser oder schlechter als mit echtem Eis.“ Zudem sei natürlich die Stromersparnis und Umweltfreundlichkeit groß, ergänzt Frank.





Ob die Stadt Schwäbisch Gmünd auch zukünftig auf eine synthetische Eisbahn setzt, erfahren Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



163 Aufrufe

221 Wörter

31 Minuten Online



Beitrag teilen