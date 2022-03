Warum sind die Grundstückspreise so hoch?

Foto: picture alliance /​Zoonar | DesignIt

Die Nachfrage auf dem Immobilienmarkt ist so groß wie nie, entsprechend steigen die Preise. Auch Bau– grund ist wertvoll geworden, wie die Preisentwicklung in umliegenden Gemeinden zeigt. Woran liegt das? Ein Gmünder Experte gibt Antwort.

Montag, 07. März 2022

Sarah Fleischer

1 Minute 0 Sekunden Lesedauer



Auch bei den Gemeinden in der Gegend lässt sich ein deutlicher Anstieg der Bodenrichtwerte in den letzten zehn Jahren ablesen. Das liege mit auch an der zur Zeit großen Nachfrage, sagt Müller: „Ich bin seit 30 Jahren im Geschäft, aber so eine Welle habe ich noch nie erlebt.“







Was genau Bodenrichtwerte sind, welche Faktoren Grundstückspreise beeinflussen und was Corona mit der Sache zu tun hat, erfahren Sie am Montag in der Rems-​Zeitung. Natürlich auch erhältlich am iKiosk

„Einfamilienhäuser sind extrem beliebt“, sagt der Immobilienexperte Uwe Müller von Müller und Müller Immobilien in Schwäbisch Gmünd. Nicht nur die Preise für die fertigen Häuser, auch die Quadratmeterpreise für Baugrundstücke seien stark gestiegen. Er betont jedoch, dass man die Zahlen in Relation setzen müsse. Zum einen wären die Preise für Baugrund natürlich, wie alles andere auch, der Inflation unterworfen. Zum anderen dürfe man den Blick nicht nur auf die letzten fünf Jahre fokussieren. „Zwischen Ende der 1990er Jahre und etwa 2010 gab es so gut wie keine Preissteigerung im Immobilienbereich.“ Der Anstieg von 2015 an sei dann umso rasanter gewesen. „Da entsteht natürlich schnell der Eindruck, dass diese Entwicklung unverhältnismäßig ist. Betrachtet man aber den längerfristigen Anstieg seit Ende der 1980er, dann ergibt sich eine kontinuierliche Linie.“

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



309 Aufrufe

243 Wörter

52 Minuten Online



Beitrag teilen