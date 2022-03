Bodybuilding: Urs Kalecinski bei „Arnold Classics“ auf dem Treppchen

Foto: privat

Der Gmünder Urs Kalecinski hat sich mit seinem dritten Platz in Columbus/​USA in der Welt der muskelbepackten Athleten an der Weltspitze etabliert. Der 23-​jährige wurde aufgrund vorausgegangener Leistungen zur Teilnahme an diesem Turnier eingeladen und lernte dabei auch Arnold Schwarzenegger persönlich kennen.

Dienstag, 08. März 2022

Gerold Bauer

Der Gmünder Sportler Urs Kalecinski ist offenbar auf der Erfolgsspur nicht zu bremsen. Mit einem vierten Platz bei „Mr. Olympia“ im Jahr 2021 und einem Sieg bei einem renommierten Turnier in Tampa, ebenfalls in den USA, hat sich der starke junge Mann in der Weltspitze soweit etabliert, dass die amerikanischen Veranstalter auf ihn aufmerksam geworden sind. Denn während man sich eigentlich für die Teilnahme an den „Arnold Classics“ in der Stadt Columbus um die Teilnahme bewerben muss, wurde der Gmünder aufgrund seiner bisher bei Turnieren gezeigten Leistungen dazu eingeladen. Und er hat die in ihn gesetzten Erwartungen nicht enttäuscht.





