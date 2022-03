Donuts in den Landesfarben der Ukraine

Foto: Mühlhäuser

Die Donuts mit Schokocreme-​Füllung, die es seit Freitag bei der Bäckerei Mühlhäuser gibt, erstrahlen in den Landesfarben der Ukraine – sie sind blau und gelb glasiert. Wer einen Donut kauft, kann gleichzeitig etwas Gutes tun.

Dienstag, 08. März 2022

Nicole Beuther

21 Sekunden Lesedauer



Für jeden verkauften „Ukrainer“ wird ein Euro an das „Bündnis Entwicklung hilft“ gespendet. „Viele kaufen einen Donut aus Solidarität“, so Günther Mühlhäuser, der wie einige andere Menschen im Ostalbkreis diese Hilfsaktion gestartet hat. Allein am Montag wurden 300 der süßen Teilchen gebacken; die Aktion läuft zunächst bis zum Monatsende.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



112 Aufrufe

87 Wörter

15 Minuten Online



Beitrag teilen