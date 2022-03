Gmünd soll Masterplan fürs Klima bekommen

Vor eineinhalb Jahren wurde ein Klimaschutzkonzept beraten. Verabschiedet wurde es nie. Grüne, SPD und Linke haben jetzt die Faxen dicke. Die drei Fraktionen fordern die Umsetzung konkreter Maßnahmen.

Was die drei Fraktionen fordern und wie sie ihren Antrag begründen, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Mit dem Krieg in der Ukraine und der deutschen Abhängigkeit von russischem Öl und Gas hat der fraktionsübergreifende Antrag nur am Rande zu tun. Karl Miller (Grüne),Tim-Luka Schwab (SPD) und Sebastian Fritz (Die Linke) finden ganz einfach, es darf jetzt keine weitere wertvolle Zeit mehr vergeudet werden. Das Ziel der Klimaneutralität bis 2035 erzeuge enormen Handlungsdruck. Oder, um es so zu formulieren: Was jetzt nicht gemacht wird, kostet in 15 Jahren noch viel mehr Geld.

