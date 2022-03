Verbrennung von Grünschnitt führt in Alfdorf zu Feuerwehreinsatz

Als auf einem Feld in der Nähe der Hinteren Gasse in Alfdorf am Montag gegen 15 Uhr Grünschnitt verbrannt wurde, sorgte der Wind für eine unkontrollierte Ausbreitung.

Dienstag, 08. März 2022

Nicole Beuther

15 Sekunden Lesedauer



Daraufhin musste die örtliche Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften hinzugezogen werden. Letztlich konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Es nahmen ca. 40 Quadratmeter Wiese Schaden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.



