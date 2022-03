Weltladen und Bürgerbüro: Rosen am Weltfrauentag

Am 8. März war Weltfrauentag. Das Bürgerbüro und der Weltladen Schwäbisch Gmünd hatten sich zu diesem Anlass eine blumige Überraschung für alle Besucherinnen überlegt.

Dienstag, 08. März 2022

Sarah Fleischer

21 Sekunden Lesedauer



Die Aktion wurde vom Amt für nachhaltige Entwicklung, Klimaschutz und Bürgerbeteiligung und dem Weltladen e.V. getragen. Für alle Frauen, die am 8. März ins Rathaus oder den Weltladen am Kalten Markt kamen, gab es eine rote Rose aus fairem Handel sowie Informationen rund um fairen Blumenhandel. Auch Besucherinnen der VHS am Abend konnten sich über eine Rose als Geschenk freuen.

