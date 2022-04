Großbrand in Westhausen: B29 wieder frei

In Westhausen ist am Freitagmorgen eine Firmenhalle in Brand geraten. Verletzt wurde wohl niemand. Die Löscharbeiten dauern an, wie ein Polizeisprecher sagt.

Freitag, 01. April 2022

Alexander Gässler

Die Polizei hat den Brand gegen 7.30 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr ist mit einem großen Aufgebot ausgerückt. Das Feuer war in einer Lagerhalle in der Robert-​Bosch-​Straße ausgebrochen. Wegen der Sichtbehinderung durch den starken Rauch war die B29 gesperrt. Die Straße ist seit etwa 10.15 Uhr wieder frei. Anwohner waren aufgefordert, Türen und Fenster zu schließen.

