VfR Aalen verpflichtet Bagci

Der Fußball-​Regionalligist VfR Aalen hat Verteidiger Mehmet Bagci für die kommende Saison verpflichtet. Seine Karriere startete der gebürtige Saarbrücker in der Jugend beim 1. FC Kaiserslautern.

Freitag, 01. April 2022

Alex Vogt

Danach ging es für den 1,84 Meter großen Linksfuß zu seinem Heimatverein 1. FC Saarbrücken. Über den SV Röchling Völklingen wechselte er dann zum FC 08 Homburg II, für den er in dieser Saison bereits 19 Spiele in der Startelf bestritt und vier Tore verbuchen kann. Der 20-​Jährige kam auch schon zweimal für die erste Mannschaft des FC 08 Homburg in der Regionalliga Südwest zum Einsatz. Zur kommenden Saison wechselt der gelernte Innenverteidiger, der auch als Linksverteidiger und im defensiven Mittelfeld zum Einsatz kommen kann, zum VfR und erhält einen Vertrag bis Sommer 2023.„Ich freue mich, ab der kommenden Saison beim VfR Aalen zu sein, und habe sehr viel Lust, vor den tollen Fans in der Ostalb Arena aufzulaufen“, sagt Mehmet Bagci zu der Verpflichtung. „Außerdem will ich dazu beitragen, gemeinsam mit der Mannschaft die Saisonziele zu erreichen.“VfR-​Geschäftsführer Giuseppe Lepore freut sich, dass der Verein mit Bagci einen talentierten Spieler verpflichten konnte, der in einem einwöchigen Probetraining und in zwei Testspielen gegen den FV Illertissen und die SpVgg Greuther Fürth II zu überzeugen wusste. „Mehmet zeichnet sich durch sein robustes Zweikampfverhalten, sein gutes Passspiel und seine Schnelligkeit aus“, beobachtet Lepore.

