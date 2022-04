Winteridyll im April: Reiterleskapelle eingeschneit

Foto: astavi

Nein, das war kein Aprilscherz. Es hat tatsächlich noch einmal geschneit. Und gar nicht mal so wenig, wie das Foto von der Reiterleskapelle bei Tannweiler zeigt.

Freitag, 01. April 2022

Alexander Gässler

Laut Polizei kam es am Freitag in den Höhenlagen des Ostalbkreises sowie an den Albaufstiegen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und mehreren kleinen Unfällen auf schneeglatten Straßen. Am Samstag soll es weiterschneien. Aber pünktlich zu den Pferdetagen in Gmünd und zum Verschenketag in Mutlangen kommt die Sonne wieder zum Vorschein. Allerdings bleibt es mit maximal drei Grad ziemlich frisch.

