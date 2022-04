Apotheken im Ostalbkreis: Rezeptsammelstelle für die Bürger in Leinzell

Foto: astavi

Seit der Schließung der Schwaben-​Apotheke Ende 2021 gibt es in Leinzell keine Apotheke mehr. Die Alternative: Eine Rezeptsammelstelle. Möglich gemacht haben das Bürgermeister Ralph Leischner und die Gemeinderäte in Zusammenarbeit mit dem Apotheker-​Ehepaar Claudia und Hartmut Schaal.

Sonntag, 10. April 2022

Nicole Beuther

25 Sekunden Lesedauer



Der Briefkasten zum Einwurf der Rezepte sowie sonstiger Arzneimittelbestellungen wurde diese Woche am Eingang zum Bauhof (Kirchgasse 1) montiert. Die Leerung der Rezeptsammelstelle findet montags bis freitags um 14.30 Uhr und samstags um 10.30 Uhr durch das Team der Apotheke am Stauferklinikum statt. Die Arzneimittel werden am nächsten Werktag geliefert.





Weitere Infos zu der Rezeptsammelstelle gibt es am Montag in der Rems-​Zeitung.



