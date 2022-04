Symbolbild

Als ein 57-​jähriger VW-​Touran-​Fahrer am Samstag gegen 16.40 Uhr von Aalen in Richtung Stuttgart gefahren ist, scherte er Zeugenangaben zufolge im Einhorntunnel mehrmals nach links und rechts aus, so dass vermutlich andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden.