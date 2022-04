Verkaufsoffener Sonntag in Heubach

Foto: msi

Die Lust am Bummeln und die Lust aufs Einkaufen sind zurück — so lässt sich das Fazit der Heubacher Einzelhändlerinnen und Einzelhändler zusammenfassen. Trotz aller Wetterumschwünge wurde die Gelegenheit zum gemütlichen Einkaufen am verkaufsoffenen Sonntag gerne genutzt.

Sonntag, 10. April 2022

Nicole Beuther

31 Sekunden Lesedauer







Die RZ berichtet in der Montagausgabe über die Heubacher Veranstaltung.



Mit einem Outdoor-​Konzert auf dem Schlossplatz und an weiteren Stationen erfreuten die Bläserkids und die Jugendkapelle der Werkkapelle die Passanten am Sonntag Nachmittag. Passend zum Tag stand Modest Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“ auf dem Programm — ein Werk, das einen Museumsbesuch mit dem Schlendern zwischen den Bildern und die Betrachtung der Kunstwerke vertont. Oder, um den Bogen zum Frühlingserwachen und nach Heubach zu schlagen: Den Blick in die geöffneten Geschäfte und Läden und den Weg durch die frühlingshaft geschmückten Straßen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



267 Aufrufe

127 Wörter

59 Minuten Online



Beitrag teilen