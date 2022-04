Baden im Stausee: Warum gibt es keine Treppen mehr als Zugang?

Foto: gbr

Ist ein See so ausgestattet, dass er einem Freibad ähnelt, müssen Zweckverbände oder Kommunen für eine Badeaufsicht sorgen und können bei Unfällen haftbar gemacht werden. Die Konsequenz aus Gerichtsurteilen: An den Regenrückhaltebecken im Bereich Kocher-​Lein wurden Treppen entfernt.

Montag, 11. April 2022

Gerold Bauer

32 Sekunden Lesedauer



Wer auf Nummer Sicher gehen will, geht in ein öffentliches Freibad. Dort wird nicht nur die Wasserqualität kontrolliert und durch Chlorzugabe relativ keimfrei gehalten. Vielmehr gibt es eine Badeaufsicht, die Schwimm– und Planschbecken im Blick hat. Allerdings schätzen viele Menschen, die an heißen Tagen Abkühlung im Wasser suchen, eher das naturnahe Flair von Badeseen. Und dafür haben alle, inklusive der Verwaltung, großes Verständnis. Die Rechtlage zwingt die Eigentümer der Badeseen allerdings zum Rückbau.





Warum der Wasserverband und manche Kommunen sich zum Handeln gezwungen sehen, lesen Sie am 12. April in der Rems-​Zeitung!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



271 Aufrufe

131 Wörter

28 Minuten Online



Beitrag teilen