Frühlingsstimmung auf dem Marktplatz in Gmünd

Foto: gbr

Am Freitagabend Starkregen und Hagel, am Wochenende in höheren Lagen des Gmünder Raums noch Schnee — doch zum Wochenbeginn herrschte wieder Frühlingsstimmung auf dem Marktplatz in Schwäbisch Gmünd.

Montag, 11. April 2022

Gerold Bauer

Wie schnell sich ein Stadtbild innerhalb weniger Tage doch verändern kann! Vor wenigen Tagen überquerten die Menschen, eingehüllt in dicke Jacken, den Marktplatz noch im Eiltempo, um möglichst schnell wieder ein Dach über dem Kopf zu haben. Am Montag hingegen lud die wärmende Mittagssonne zum Flanieren und in die Freiluft-​Gastronomie ein. Nutzen wir jeden Sonnenstrahl, denn erfahrungsgemäß hält der April in Sachen Wetterkapriolen ja so manche Überraschung bereit.

