Einzelhandel: Braucht Gmünd einen Citymanager?

Foto: bri

Was hilft gegen die Konkurrenz durch Onlinehändler? In Schwäbisch Gmünd sind sich Stadt und Gewerbeverein einig: Die Einzelhändler der Innenstadt verfügen mit dem Lenkungsausschuss über ein starkes Netzwerk. Viele Ideen stehen demnach kurz vor der Umsetzung.

Dienstag, 12. April 2022

Benjamin Richter

54 Sekunden Lesedauer



Schwäbisch Gmünd ist nicht unter den auf diese Weise unterstützten Kommunen. Weil das Land als Kriterium eine Einwohnerzahl zwischen 10 000 und 50 000 Menschen vorgeschrieben habe, sei eine Bewerbung von vornherein nicht infrage gekommen, erklärt Christof Morawitz, der Vorsitzende des Handels– und Gewerbevereins Schwäbisch Gmünd (HGV). Statt eines Innenstadtberaters oder Citymanagers, schildert Morawitz, kümmert sich in Gmünd ein Lenkungsausschuss um alles, was den örtlichen Einzelhandel und die Gestaltung der Innenstadt betrifft.





Warum die Einstellung einer Citymanagerin in Gmünd seinerzeit nicht von Erfolg gekrönt war und was sich der Lenkungsausschuss auf die Fahne schreibt, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Warum lange durch die Stadt latschen, wenn das Objekt der Begierde nur wenige Klicks entfernt liegt? Dass die Konkurrenz durch Online-​Versandfirmen dem Einzelhandel zu schaffen macht, ist nichts Neues. Dass Industrie– und Handelskammer und der Verband Region Stuttgart sogenannte Innenstadtberater in fünf kleinere Städte im Speckgürtel der Landeshauptstadt entsenden, hingegen schon. Im Auftrag des Landeswirtschaftsministeriums sollen sie unter anderem in Murrhardt und Geislingen an der Steige nach Wegen suchen, die Innenstädte zu beleben und für Besucher und Kunden attraktiv zu machen.

281 Aufrufe

219 Wörter

49 Minuten Online



