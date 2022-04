Ostalbkreis: Wie viele Impfdosen landen im Müll?

Foto: picture alliance/​dpa/​dpa-​Zentralbild | Sebastian Willnow

Impfdosen sind – so wie andere Medikamente auch – nicht unbegrenzt haltbar. Bundesweit droht rund drei Millionen Impfdosen die Vernichtung, zu gering ist momentan die Nachfrage. Werden auch im Ostalbkreis vermehrt Impfdosen im Müll landen?

Dienstag, 12. April 2022

Sarah Fleischer

Dieses Problem hat man im Ostalbkreis trotz nachlassender Imfbereitschaft nicht. „Wir bestellen verbrauchsadaptiert, dadurch ist unser Verwurf eher gering“, erklärt Kreisimpfarzt Peter Schmidt. Mit einer großen Verschwendung von Impfdosen im Ostalbkreis sei also nicht zu rechnen.

