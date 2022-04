Pädagogische Hochschule Gmünd: Begrüßung von Erstsemestern

Foto: ph

PH-​Rektorin Prof. Dr. Claudia Vorst und Oberbürgermeister Richard Arnold begrüßten am Montag die neuen Studierenden der Pädagogischen Hochschule zur Erstsemesterwoche des Sommersemesters.

Dienstag, 12. April 2022

Nicole Beuther

32 Sekunden Lesedauer



Die Erstsemester erleben die Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd zwar anfangs noch mit Maske und Baustellen, kommen aber mitten hinein in eine Erweiterungsphase, in der sich der Campus der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd in enger Zusammenarbeit mit Stadt und Landkreis zu einem Wissenschaftsquartier mit Zukunftsverantwortung wandelt. Die PH erhält mit dem Zentrum für Forschungstransfer und der Creative Hall Assisted Living, der Kreativwerkstatt für digital unterstütztes Leben und Wohnen im Alter und in der Pflege, neue Gebäude und wird zu einem zentralen Ort der Begegnung an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Kultur, Zivilgesellschaft und sozialer Inklusion weiterentwickelt.







Über den Start ins Sommersemester berichtet die RZ in der Dienstagausgabe.







Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



288 Aufrufe

130 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen