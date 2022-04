Ausflugstipp an Ostern: Osterbrunnen in Iggingen

Foto: gvi

In diesem Jahr wurde der Igginger Osterbrunnen zum ersten Mal von den Kindergarteneltern „Im Gänsegärtlein“ und „Waldwichteln“ gebunden und geschmückt. Das altbewährte Osterbrunnenteam stand den Eltern beratend zur Seite.

Mittwoch, 13. April 2022

Nicole Beuther

21 Sekunden Lesedauer



Die Zusammenarbeit bereitete so viel Freude, dass sich die Eltern bereiterklärten, auch im nächsten Jahr den Osterbrunnen zu gestalten. Den Osterbrunnen zieren 2000 Eier, davon fast alle kunstvoll handbemalt von Ellen Schmidt.







Welche Motive es zu sehen gibt und was den Igginger Osterbrunnen sonst noch auszeichnet, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



175 Aufrufe

85 Wörter

28 Minuten Online



Beitrag teilen