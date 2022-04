Baden-​Württemberg: So wird das Wetter an Ostern

Foto: tv

Da glitzert der Morgentau im Spinnennetz: Wer morgens auf den Wiesen der Region unterwegs ist, kann bei schönem Wetter den Mikrokosmos der Natur entdecken. Wie das Wetter über die Ostertage wird, lesen Sie hier.

Donnerstag, 14. April 2022

Thorsten Vaas

31 Sekunden Lesedauer



An Karfreitag gibt’s laut Deutschem Wetterdienst einen Mix aus Sonne und Wolken. Im Südosten gibt’s letzte Schauer. Höchsttemperaturen liegen um die 16 Grad Celsius. Am Samstag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es ist trocken mit Höchstwerten um 11 Grad auf der Alb. Für den Ostersonntag sagen die Wetterexperten viel Sonne voraus. Maximal zwischen 12 Grad auf der Alb und 19 Grad am Neckar. Schwacher bis mäßiger Wind weht aus Nordost.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



414 Aufrufe

125 Wörter

3 Stunden Online



Beitrag teilen