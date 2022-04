Forscher entwickeln Coronavakzin für Krebspatienten

Foto: tv

Bei Krebskranken bleibt nach der Impfung meist die Immunantwort aus. Wissenschaftler aus Tübingen gehen nun Umwege über T-​Zellen.

Donnerstag, 14. April 2022

Thorsten Vaas

29 Sekunden Lesedauer



Ein neuartiger Corona-​Impfstoff soll insbesondere Krebspatienten und Menschen mit angeborenem Immundefekt vor Covid-​19 schützen. Das von Tübinger Forschern entwickelte Präparat CoVac-​1 zeigte in einer kleinen klinischen Studie bei 93 Prozent der geimpften Probanden die gewünschte Wirkung: eine Aktivierung der T-​Zellen-​Immunantwort. Das berichteten die Wissenschaftler auf der Jahrestagung der US-​amerikanischen Krebsforschungsgesellschaft (AACR) in New Orleans. Inwieweit die 14 Patienten der Studie mit der Impfung tatsächlich vor einer Infektion oder schweren Symptomen geschützt sind, wurde nicht untersucht.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



229 Aufrufe

118 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen