Pavillon in Mutlangen: Neuer Pächter steht fest

Foto: gbr

Die Gemeinde Mutlangen hat für das Lokal auf dem Lammplatz einen Gastronomen ausgewählt, sagt aber noch nicht, wen.

Donnerstag, 14. April 2022

Nicole Beuther

In sozialen Netzwerken wurde von privater Seite bereits verkündet, dass die Verpachtung des gemeindeeigenen Lokals „Pavillon“ unter Dach und Fach sei. „Stimmt nicht ganz“, korrigierte Bürgermeisterin Stephanie Eßwein auf Nachfrage der Rems-​Zeitung. Richtig sei, dass unter mehreren Bewerbungen und Anfragen drei in die engere Wahl kamen und sich der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung einstimmig für einen entschieden habe. Allerdings müsse der Vertrag noch ausformuliert und unterzeichnet werden. Noch habe der ausgewählte Wirt nicht unterschrieben. Dies erfolge voraussichtlich Mitte April; erst dann werde der Name bekannt gegeben.

