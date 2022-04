Überfall auf Wettbüro in Schorndorf: Polizei fahndet nach Täter

Archiv-​Foto: rz

Nach einem Überfall auf ein Wettbüro in Schorndorf am Abend des Freitag, 8. April fahndet sie Polizei nun nach dem flüchtigen Täter.

Donnerstag, 14. April 2022

Sarah Fleischer

Am Freitagabend gegen 22.50 Uhr hatte der Unbekannte ein Wettbüro in der Johann-​Philipp-​Palm-​Straße überfallen. Er hatte die Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht, Bargeld gefordert und in Richtung Decke geschossen. Später gab er einen weiteren Schuss ab, verletzt wurde niemand. Die Polizei nimmt an, dass es sich bei der Waffe um eine Schreckschusspistole handelt.