Aalen: Polizist rettet sich mit Sprung vor Atuofahrerin

Foto: picture alliance/​dpa | Philipp von Ditfurth

Nur durch einen Sprung zur Seite konnten sich ein Polizist und ein Zeuge in Aalen vor einer Frau retten, die am Donnerstagabend betrunken mit auf die beiden zu fuhr. Danach versuchte sie zu flüchten.

Freitag, 15. April 2022

Thorsten Vaas

45 Sekunden Lesedauer



Nach Schilderungen der Polizei fuhr die 59-​jährige Frau gegen 23.45 Uhr auf einem Friedhofparkplatz umher. „Als die Frau die Ordnungshüter bemerkte, beschleunigte sie ihr Fahrzeug stark“, schreibt das Polizeipräsidium Aalen in einer Mitteilung an die Medien. Ein Beamter, der sich nur noch wenige Meter vor dem Fahrzeug befunden habe, rettete sich mit einem Sprung zur Seite. Auf einer Geraden soll die Fahrerin erneut beschleunigt haben, wobei „sich ein Zeuge ebenfalls nur durch eine Sprung zur Seite retten und so eine Kollision mit dem PKW verhindern“ konnte. Die Fahrerin versuchte in der Folge zu flüchten, verlor jedoch offenbar die Kontrolle über das Auto und kollidierte letztlich mit einer Ampel. Die Frau wurde verletzt, Sachschaden: 20.000 Euro.Die offenbar betrunkene Frau wies laut Polizeibericht einen Atemalkoholwert von rund 1,64 Promille auf. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Auf die 53-​jährige Fahrerin kommt nun eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu.

259 Aufrufe

183 Wörter

33 Minuten Online



