Langes Wochenende zu Ostern: Beilage liefert Ideen

Foto: Albrecht Seitzer

An diesem Wochenende gibt es laut Vorhersagen ausgiebig Gelegenheit, den Sonnenschein zu genießen. So macht die Eiersuche im Garten Spaß. Es lohnt aber auch ein Blick in die Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung.

Samstag, 16. April 2022

Benjamin Richter

42 Sekunden Lesedauer



Als Schauort stellt sich diese Woche Tonolzbronn, ein Teilort der Gemeinde Ruppertshofen, vor. Außerdem berichten Vereine und Schulen von ihren Treffen und Projekten, und Leser tun in Briefen ihre Meinungen zu aktuellen Themen kund. Wie immer sind auch Leserfotos und die Rätselseite in der Beilage zu finden.





Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung finden Sie auch digital im iKiosk.

Darin widmet sich die Reportage diesmal dem Thema des Ukraine-​Kriegs und wie in den Partenrstädten von Schwäbisch Gmünd mit dessen Folgen umgegangen wird.Während die Hilfsbereitschaft im Ostalbkreis derzeit groß ist, hat die britische Schwesterstadt Barnsley, worüber in Gmünd bislang noch diskutiert wird: Sie ist bereits im Jahr 1987 eine Städtepartnerschaft mit Horlivka in der mittlerweile umkämpften Ostukraine eingegangen. Auch in Barnsley haben die Menschen vielfach gespendet, um Ukrainern die Flucht aus ihrem vom Krieg zerrissenen Land zu ermöglichen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



175 Aufrufe

171 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen