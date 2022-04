Ostern in der Natur: Wandern am Ellwanger Schlossweiher

Foto: Christian Frumolt

Das Naturschutzgebiet „Ellwanger Schlossweiher“ liegt unmittelbar vor der Haustür Ellwangens. Die idyllischen Weiher und Streuobstwiesen laden zur entspannten Wanderung ein und bieten 200 verschiedenen Pflanzenarten und vielen Tieren einen Lebensraum.

Samstag, 16. April 2022

Benjamin Richter

Das 63 Hektar große Naturschutzgebiet „Ellwanger Schlossweiher“ lässt sich auf zwei interaktiven Touren per App „Unterwegs im Naturschutzgebiet“ erkunden. Eine Audiotour vermittelt auf fünf Kilometern an 18 Stationen alles rund um die Flora und Fauna sowie die Geschichte des Naturschutzgebietes. Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass man an dem Weiher mit etwas Glück auch Eisvögel zu Gesicht bekommt? Bei der zweiten interaktiven Tour geht es auf Schatzsuche inklusive Quizfragen. Heruntergeladen werden kann die App im Google Play Store unter rem​szeitung​.de/​u​r​l​/​u​n​t​e​r​w​e​g​s​-app1 und im Apple App Store unter der Adresse rem​szeitung​.de/​u​r​l​/​u​n​t​e​r​w​e​g​s​-app2