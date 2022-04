Bansbach easylift übernimmt Hersteller von Elektro-​Antrieben

Die Lorcher Firma Bansbach easylift übernimmt Concens A/​S aus Dänemark. Dadurch soll Geschäft der Elektro-​Antriebe gestärkt werden.

Montag, 18. April 2022

Rems-Zeitung, Redaktion

Concens A/​S entwickelt und produziert seit 2003 Elektro-​Antriebe. Seit mehr als fünf Jahren arbeitet Bansbach nach eigenen Angaben als Miteigentümer mit Concens zusammen. Dies werde nun durch die komplette Übernahme strategisch weiter ausgebaut. „Wie alles beim Familienunternehmen Bansbach, so ist auch diese Übernahme eine langfristige Investition, von der sowohl der Produktionsstandort Lorch als auch Esbjerg profitieren wird“, wird Edgar Hahn-​Bansbach, Eigentümer und Geschäftsführer von Bansbach easylift, in einer Mitteilung an die Medien zitiert. Die Produktdiversifikation von Bansbach easylift werde vorangetrieben, um die Gasfederproduktion „sinnvoll und nachhaltig zu ergänzen“ und sowohl die Standorte in Dänemark als in Lorch mit mehr als 300 Mitarbeitern langfristig weiter zu stärken und auszubauen. Für Anna Bansbach, in vierter Generation Geschäftsführerin des Familienunternehmens, gehe es nun darum, gegenseitiges Know-​How und Synergien noch besser zu nutzen.

