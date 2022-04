Hagbergturm bei Gschwend ab 24. April geöffnet

Foto: Pfister

Ausflugstipp gefällig? Der Hagbergturm bei Gschwend ist ab Sonntag, 24. April, wieder geöffnet. Von dort oben hat man eine tolle Aussicht über die Schwäbisch Alb.

Montag, 18. April 2022

Rems-Zeitung, Redaktion

Wann ist der Hagbergturm geöffnet?



Der Hagbergturm liegt auf 585 Meter Höhe westlich von Gschwend. Einst stand dort ein Vermessungsgerüst, ein Überbleibsel der Württembergischen Landesvermessung, das auch zu Aussichtszwecken bestiegen werden konnte. So wurde 1895 die Idee geboren, an dieser Stelle einen Aussichtsturm zu errichten. „Im Jahre 1901 waren die Mittel soweit vorhanden, dass mit dem Bau begonnen werden konnte. Um die restliche Summe zur Deckung der Baukosten zu erhalten wurde unter anderem auch eine Lotterie veranstaltet“, heißt es beim Schwäbischen Albverein, dem der Turm seit 1936 gehört.Geöffnet ist der Hagbergturm sonn– und feiertags von 10 bis 18 Uhr. Parken kann man auf dem Wanderparkplatz beim Sturmhof, von dort sind es rund 550 Meter Fußmarsch bis zum Turm. Mehr Bilder und Informationen zum Wander-​Highlight in der Region gibt es bei Komoot und beim Schwäbischen Albverein

