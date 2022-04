Malteser Gmünd starten Ausbildung für Besuchshunde

Im Ehrenamt Gutes mit dem eigenen Vierbeiner tun? Das macht der Malteser Hilfsdienst Schwäbisch Gmünd möglich. Demnächst startet ein neuer Ausbildungsgang für Besuchshundeteams.

Montag, 18. April 2022

Thorsten Vaas

51 Sekunden Lesedauer



Tiere öffnen die Herzen der Menschen. Die Malteser Besuchshundegruppe Schwäbisch Gmünd ermöglicht das mit ihren Teams in verschiedenen Einrichtungen. Daher können Interessierte am Mittwoch, 20. April, um 19 Uhr Näheres über die Arbeit der Malteser Besuchshundeteams, den erforderlichen Eignungstest und den Weg der Ausbildung erfahren. Als Besuchshund eignen sich Tiere ab zwölf Monaten. Fell, Größe und Rasse spielen keine Rolle. Die Infoveranstaltung findet beim Malteser Hilfsdienst in der Friedhofstrasse 1/​1 in Schwäbisch Gmünd statt, der Eignungstest am Freitag, 29. April, um 16 Uhr im Seniorenzentrum St. Anna. Die Ausbildung mit einer begrenzten Teilnehmerzahl von zehn Teams beginnt voraussichtlich am Mittwoch, 4. Mai, und endet im November mit einer praktischen Prüfung. Weitere Informationen gibt es bei Petra Schäkel und Jacqueline Wohlfahrth per Mail unter besuchshunde.​gmuend@​malteser.​org Beim Besuchsdienst mit Hund treffen Ehrenamtliche der Malteser mit ihren eigenen Vierbeinern auf Kinder, Jugendliche oder ältere, teils auch pflegebedürftige Menschen. Dies geschieht überwiegend in Senioreneinrichtungen oder in Privathaushalten, aber auch in Kinder– und Jugendeinrichtungen. Bereits die reine Anwesenheit der Hunde kann Freude auslösen und Menschen miteinander ins Gespräch bringen.

