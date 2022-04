Schwäbisch Gmünd: Auto bei Rauchbeinschule angezündet

Unbekannte haben am Montagmorgen in Schwäbisch Gmünd ein Auto angezündet. Wer hat die Tat beobachtet?

Montag, 18. April 2022

Thorsten Vaas

Die Unbekannten setzten nach Angaben der Polizei den Kleinwagen gegen 2.35 Uhr in der Oberbettringer Straße auf Höhe der Rauchbeinschule in Brand. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften im Einsatz. Das Auto wurde vollständig zerstört, es entstand ein Sachschaden in Höhe von 7500 Euro.







Nun sucht die Polizei Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Sie können sich unter 07171 /​3580 melden.

