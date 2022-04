Aalen: Betrunkener Randalierer in Gewahrsam genommen

Ein stark alkoholisierter Mann hatte in der Aalener Innenstadt randaliert und war daher in Gewahrsam genommen worden.

Mittwoch, 20. April 2022

Sarah Fleischer

Am Dienstag gegen 17 Uhr hatte der betrunkene Mann die Bestuhlung einer Außengastronomie in der Innenstadt umhergeworfen. Als er in Richtung Stuttgarter Straße weiterging, warf er zusätzlich Aufsteller um. Außerdem entblößte er sein Hinterteil und sein Geschlechtsteil vor Passanten. Der Mann hielt weder auf Zuruf an, noch ließ er sich kontrollieren, daher nahmen ihn die Poliziebeamten mit zur Dienststelle. Auf richterliche Anordnung kam er in Gewahrsam und wurde am Mittwochmorgen um 5 Uhr entlassen.



