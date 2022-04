Normannia Gmünd: 3:2 in Rutesheim

Archivfoto: Zimmermann

Auf eine schwache erste Halbzeit hat der Fußball-​Verbandsligist 1. FC Normannia Gmünd im Nachholspiel am Mittwochabend bei der SKV Rutesheim eine starke zweite Hälfte folgen lassen. Deshalb gelang trotz 0:2-Halbzeitrückstand noch ein 3:2-Sieg.

Mittwoch, 20. April 2022

Alex Vogt

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Gmünder dann wie ausgewechselt. Überlegen sorgte man für ein Spiel auf ein Tor und konnte verdientermaßen aus dem 0:2-Rückstand noch einen 3:2-Sieg machen. Durch zwei Kopfballtreffer von Alexander Aschauer (62.) und Jermain Ibrahim (65.) hatte die Normannia ausgeglichen, ehe Marvin Gnaase in der 72. Minute den Siegtreffer erzielte.







Beim Abstiegskandidaten in Rutesheim haben die Normannen zunächst viel vermissen lassen. Die Mannschaft von Zlatko Blaskic war in den ersten 45 Minuten im Vergleich zum 0:0 am Samstag gegen den Tabellenzweiten FC Holzhausen nicht mehr wiederzuerkennen. Die Hausherren agierten dominant und führten durch die Tore von Michael Schürg in der 16. und Gianluca Gamuzza in der 41. Minute verdient mit 2:0.

