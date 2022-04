Grüne Liebeswonnen aus der Natur

Die Natur hält viele Kräuter und Wurzeln bereit, die die Liebeslust entfachen können. Manches davon essen wir jeden Tag, ohne uns der aphrodisischen Wirkung bewusst zu sein. Anderes ist potent, aber auch gefährlich.

Dem wilden Tanzabend folgte das Todesurteil: 1768 lud der Philosoph Donatien Alphonse François de Sade, genannt Marquis de Sade, zu einem Gelage in Marseille. Zum Dessert ließ er Schokoladenpastillen reichen, in die er einen metallisch grünen Käfer in gemahlener Form einarbeiten ließ. Alle, die davon gegessen hatten, wurden „von einer schamlosen Brunst ergriffen und begingen die tollsten Liebesexzesse“, so überliefern es die Geschichtsschreiber. Das Fest artete zu einer wilden Orgie aus.





Von Selbstversuchen mit der Spanischen Fliege raten Experten ab, andere Naturprodukte sind ungefährlicher — die RZ berichtet am Donnerstag auf der Wissen-​Seite, zu lesen auch im iKiosk.



