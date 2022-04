Hardt: Freizeitpark entsteht direkt vor der Haustür

Quasi als Pendant zum Wetzgauer Himmelsgarten im Norden gibt es auf dem Sonnenhügel im Süden der Innenstadt bald auch einen Freizeitpark für Familien, der Naherholung direkt vor der Haustür bieten und die Menschen auf der Hardt näher zusammenbringen will. Dazu gehört sogar ein naturnah angelegter kleiner See, der mit Dachflächenwasser gespeist wird und in Sachen Klimaschutz und Starkregen das „Schwammstadt-​Prinzip“ des künftigen Europaplatzes ergänzt.

Donnerstag, 21. April 2022

Gerold Bauer

Die Bauarbeiten am Familienfreizeitpark auf dem Hardt laufen auf Hochtouren, denn schon bald wird dort die Einweihung gefeiert. Während der künftige „Europaplatz“ auf der einen Seite der Oberbettringer Straße einen ganz klar urbanen Charakter haben soll – ein moderner städtischer Platz eben – werden nördlich der Durchgangsstraße Spiel und Sport im Mittelpunkt stehen. Eine hohe Aufenthaltsqualität sollen beide Orte haben.







Der Neubau eines Jugendtreffs für den Hardt — bisher völlig unzureichend in einem Keller untergebracht — soll ebenfalls um neuen Park realisiert werden. „2023 feiert der Jugendtreff sein 3O-​jähriges Jubiläum und ich als Vorsitzender würde mir wünschen, dass dann das Dasein unserer Kellerkinder im Provisorium endlich beendet ist!“, hofft JuFuN-​Vorsitzender Dieter Lehmann unisono mit dem Bürgervereinsvorsitzenden Oliver Glass.







Welche Freizeitmöglichkeiten der neue Park auf dem Hardt bieten wird und warum dieser Teil der Stadt sowohl in historischer als auch soziologischer und städtebaulicher Hinsicht ein ganz besonderes Quartier ist, lesen Sie am 21. April in der Rems-​Zeitung. Den Standort des neuen Parks sehen Sie hier!



