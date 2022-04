Himmelsgarten eröffnet Ausflugssaison mit Blütenfest

Foto: bt

Im Himmelsgarten in Wetzgau starten Vereine und Besucher am Sonntag, den 24. April, gemeinsam in die neue Saison. Bei der Ausgabe der ukrainischen Festtagssuppe greift der Bürgermeister persönlich zur Kelle.

Donnerstag, 21. April 2022

Benjamin Richter

59 Sekunden Lesedauer



In Gmünds effektivsten Gemüsegarten, dem Suppenstern, tragen diesmal sage und schreibe 398 Gärtnerinnen und Gärtner, darunter viele Schülerinnen und Schüler, dazu bei, dass für das leibliche Wohl wieder einmal gesorgt ist, bezifferte Organisatorin Margret Schnürle-​Baier. Ab 11.30 Uhr können Besucher mit einem Teller ukrainischer Festtagssuppe nicht nur ihren Hunger stillen, sondern auch einen finanziellen Beitrag für die Ukraine-​Hilfe Göggingen leisten. Die ersten Teller werden Weiß, Arnold und die Landtagsabgeordnete Martina Häusler persönlich ausgeben.





Auf der Sonderseite „Wetzgauer Blütenfest im Himmelsgarten“ in der Rems-​Zeitung vom 22. April finden sich weitere Informationen dazu, welche Vereine sich an dem Fest beteiligen und welche Angebote es für Kinder und Familien zu entdecken gibt. Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es online auch im iKiosk.

Am Sonntag, den 24. April, sind die Menschen aus der Region und darüber hinaus wieder zum beliebten Blütenfest im Himmelsgarten in Wetzgau eingeladen. Nach Jahren der coronabedingten Abstinenz, sagte der Gmünder Oberbürgermeister Richard Arnold, beteiligten sich in diesem Jahr wieder zahlreiche Vereine und Gruppen an der Umsetzung der Veranstaltung.Diese beginnt am Sonntag, 24. April, um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst am Kreuztisch, bevor um 11 Uhr OB Arnold und Ortsvorsteher Johannes Weiß das Blütenfest und die Saison im Himmelsgarten offiziell eröffnen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



264 Aufrufe

239 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen