Holzhausen: Der markante Kreisverkehr ist das Werk von Eugen Stoll

Foto: gve

Nach zehn Jahren intensiver Pflege und Gestaltung wird Eugen Stoll zum Monatsende die Verantwortung für den markanten Ortseingang von Eschach beziehungsweise von Holzhausen abgeben. Stoll gehört zu den prägenden Persönlichkeiten des Eschacher Teilorts und hat sich zeitlebens dort vielseitig engagiert.

Donnerstag, 21. April 2022

Gerold Bauer

Wer Eugen Stoll nicht kennt, kennt auch Holzhausen nicht. Denn der heute 84-​Jährige ist dort seit Jahrzehnten in den unterschiedlichsten Funktionen und Ehrenämtern aktiv. Das auch für Ortsfremde augenfälligste Beispiel ist der Kreisverkehr am Ortseingang. Mit Pflanzen, Mauerwerk und Fahne werden dort die Ankommenden und die Durchreisenden in der Gemeinde willkommen geheißen.





Aus Anlass des „Wachwechsels“ am Kreisverkehr zeichnet die Rems-​Zeitung das Portait eines Mannes, der im Ehrenamt sehr viel für seinen Heimatort geleistet hat! Den Standort des Kreisverkehrs sehen Sie hier!



