Pendla: Pendler-​Plattform auch für Firmen im Ostalbkreis

Daumen raus und ab zur Arbeit? Etwas einfacher soll es Berufspendler die Pendla-​App machen. Nicht nur einzelne Personen können sie nutzen, auch Unternehmen können die Online-​Mitfahrzentrale nutzen. Einige namhafte Firmen im Ostalbkreis tun dies bereits.

Donnerstag, 21. April 2022

Sarah Fleischer

Anfang Februar wurde auch der Ostalbkreis an Pendla angeschlossen, als erster Landkreis in Deutschland. Zuvor fand die App lediglich in Städten und Kommunen Anwendung.