Aalen: Frau und Polizeibeamtin angegriffen

Archiv-​Foto: rz

Am Donnerstagabend kam es in Unterkochen zu einem gewaltätigen Zwischenfall, bei dem eine Frau und eine Polizeibeamtin von einer weiteren Frau angegriffen und verletzt wurden.

Freitag, 22. April 2022

Sarah Fleischer

Eine junge Frau hatte am Donnerstag gegen 21 Uhr in einem Schnellimbiss in der Heidenheimer Straße auf einen Bekannten gewartet. Als er mit einer Begleiterin eintraf, griff diese die junge Frau an. Die beiden gerieten in eine Auseinandersetzung, die sich außerhalb des Imbiss abspielte. Dabei wurde die junge Frau von ihrer Kontrahentin mit einem Messer leicht an Bauch und Schulter verletzt. Es gelang ihr, sich in das Lokal zu flüchten, woraufhin der Besitzer die Tür zusperrte. Die junge Frau wurde im Anschluss ins Krankenhaus gebracht und behandelt.