TSGV Waldstetten verpflichtet Felix Bauer

Offensivakteur Felix Bauer wechselt zur neuen Saison vom Fußball-​Verbandsligisten 1. FC Normannia Gmünd zum Landesligisten TSGV Waldstetten und wird dort nicht nur als Spieler, sondern auch als spielender Co-​Trainer fungieren.

„Wir sind froh und auch ein bisschen stolz, Felix von unserem Verein zu überzeugen. Als wir mitbekommen haben, dass er eventuell eine Veränderung anstrebt, haben wir direkt Kontakt aufgenommen“, sagt Diezi. Die Gespräche seien von Anfang an auf einem sehr harmonischen Level gewesen, beide Seiten merkten schnell, dass sie diesen Transfer möchten, so Diezi. „Wenn man beim TSGV von einem Wunschspieler sprechen kann, dann ist das bei Felix sicher der Fall“, freut sich auch Teammanager Edgar Fischer, dass der 28-​Jährige den Weg zum TSGV gefunden hat.





Es sind durchaus noch einige Partien zu absolvieren in der Fußball-​Landesliga, doch im Hintergrund wird beim TSGV Waldstetten bereits fleißig am Kader für die kommende Saison gebastelt. So können die Verantwortlichen rund um den Sportlichen Leiter Markus Diezi nun die erste Neuverpflichtung präsentieren. Vom Verbandsligisten 1. FC Normannia Gmünd kommt Offensivkraft Felix Bauer zum TSGV. Dieser wird aber nicht nur als Spieler aktiv sein, sondern auch die Rolle des spielenden Co-​Trainers einnehmen.

