Brand in Bargau: Was war die Ursache für das Feuer in der Garage?

Der Grund, warum es am Freitagabend in einer Garage in Bargau gebrannt hat, ist noch unbekannt. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert und der Sachschaden in engen Grenzen gehalten werden.

Samstag, 23. April 2022

Gerold Bauer

Die Polizei hat den Brand aufgenommen und schildert das Ereignis so: Am Freitagabend gegen 17:43 Uhr kam es in Schwäbisch Gmünd-​Bargau in einer Garage in der Spitalbachstraße zu einem Brand. Die im Gebäude wohnhaften Personen konnten rechtzeitig ins Freie retten. Sämtliche Personen blieben unverletzt. Die Brandursache ist unklar. Die polizeilichen Ermittlungen werden fortgeführt. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus Schwäbisch Gmünd und Bargau mit fünf Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

