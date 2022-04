Himmelsgarten: Erste Zoo-​Bewohner sind wieder eingezogen

Foto: hs

Unter der Obhut von örtlichen Kleintierzüchtern sind jetzt wieder die ersten Bewohner in den kleinen Zoo im Landschafts– und Familienpark Himmelsgarten bei Wetzgau eingezogen.

Samstag, 23. April 2022

Gerold Bauer

24 Sekunden Lesedauer



Die Anlage musste in den letzten Monaten dringend saniert werden. Schwer vermisst wurden in dieser Zeit die Bewohner des vor allem bei Familien mit Kindern beliebten Kleintierzoos. Rechtzeitig zum Blütenfest im Himmelsgarten an diesem Sonntag ist jetzt wieder Leben in die großen, naturnah gestalteten Gehege eingezogen. Bei den ersten Bewohnern handelt es sich um ein prächtiges Fasanenpaar. Sichtlich stolz beäugten die beiden Schönlinge am Samstag zunächst sich selbst und dann ihr neues Domizil.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



329 Aufrufe

97 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen