Vereine kommen in Beilage zum Wochenende zu Wort

Dieses Wochenende ist in der Region einiges los: In Wetzgau eröffnet der Himmelsgarten die Saison mit dem Blütenfest, in Heubach steigt das Bike the Rock und in Schechingen geht das Osterbrunnenfest mit einer Eier-​Tombola zu Ende.

Samstag, 23. April 2022

Benjamin Richter

Alle Veranstalter hoffen dabei auf gutes Wetter und darauf, dass die durchwachsenen Vorhersagen sich zumindest ein bisschen irren. Wer es vor – oder auch nach – dem Veranstaltungsbesuch gemütlich angehen lassen möchte, dem sei ein Blick in die Wochenendbeilage empfohlen.

Für die spannende Reportage hat sich die Redakteurin an der Beiswanger Biogasanlage umgesehen. Dort entsteht Energie aus Gülle und Mist. Die Landwirte verraten, warum sie sich 2009 für den Bau der riesigen Gärbehälter entschieden haben und wieso es beim Einspeisen des Stroms ins Netz auf das richtige Timing ankommt.





Auf den Schauort-​Seiten stellt sich die Gemeinde Waldstetten vor, der Fokus liegt diesmal auf dem Kernort. Mit Bürgermeister Michael Rembold hat die RZ über einen sich ankündigenden Wandel in der Ortsmitte, das Bildungswesen sowie über erfreulich viele Vereinsgründungen mitten in der Corona-​Pandemie gesprochen.Auch die Vereine kommen zu Wort und berichten von ihren Veranstaltungen und Versammlungen. Die Leserinnen und Leser tragen mit gelungenen Fotos und meinungsstarken Leserbriefen ebenfalls zu der Beilage bei. Auf der Rätselseite können schließlich noch die grauen Zellen ein wenig in Schwung gebracht werden.

