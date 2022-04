US-​Pop-​Art-​Ikone James Francis Gill war zu Besuch in Gmünd

Foto: Thomas Schäfer

Das Museum Villa Seiz in Schwäbisch Gmünd zeigt im Rahmen der Jubiläumsausstellung „60 Jahre – Women in Cars“ Werke von James Francis Gill. Die Vernissage fand im Beisein vieler Gäste am Wochenende statt.

Montag, 25. April 2022

Nicole Beuther

24 Sekunden Lesedauer



Gemeinsam mit Andy Warhol, Robert Rauschenberg und Roy Lichtenstein gilt James Francis Gill als Mitbegründer der amerikanischen Pop Art und einer der letzten noch lebenden Künstler dieser außergewöhnlichen Generation. James Francis Gill begrüßte die Gäste der Vernissage und betonte seine Freude darüber, seine Werke in der Villa Seiz auszustellen.





Wie er sich über seine Kunst äußerte, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



